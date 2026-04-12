        Haberler Bilgi Gündem Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Şartlar neler?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 personel alımı: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında boş bulunan 4/B sözleşmeli kadrolara personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, 2024 KPSS puan sıralaması esas alınarak her pozisyon için ilan edilen kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak ve yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde aday din görevlisi (imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi) olarak istihdam edilecek. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 12.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 3209 din görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, alım sürecine ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırırken, başvuru şartları ve süreçle ilgili ayrıntılar merak konusu oldu.

        DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

        Müracaatlar, başvuru şartlarını sağlayan adaylar tarafından şahsen, 20.04.2026–04.05.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında Diyanet Sınav Sistemi internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

        - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

        - Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

        - 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

        - Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        - Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

        - Halen Başkanlık teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
