BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

- Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

- 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

- Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

- Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

- Halen Başkanlık teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.