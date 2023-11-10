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        Diyanet'ten 10 Kasım mesajı

        Diyanet İşleri Başkanlığı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümünde yayınladığı mesajda, "Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 08:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:39
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        Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
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        Diyanet İşleri Başkanlığı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıldönümünde andı. Açıklamada, "Kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne eriştiğimiz cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz" denildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 85'inci yılı için anma mesajı yayınladı.

        Mesajda şu ifadelere yer verildi:

        "Kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne eriştiğimiz cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz.

        Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır" denildi.

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        #diyanet işleri başkanlığı
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