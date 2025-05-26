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        Haberler Gündem Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 11 yaralı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:22
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        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 11 yaralı
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        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, servis minibüsü ve beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 11 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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