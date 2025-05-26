Diyarbakır'da zincirleme kaza: 11 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 26.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:22
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, servis minibüsü ve beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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