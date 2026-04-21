        Diyarbakır'da 71 yıllık bina "müze" olsun talebi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da 71 yıllık binanın "kültür merkezi" ya da "müze" olsun talebi

        Tarihi Sur ilçesinde 1955'ten bu yana faaliyet gösteren Merkez Bankası Diyarbakır Şubesi, önümüzdeki yıl Kayapınar ilçesindeki yeni binasına taşınacak. 15 yıl önce tescillendiği belirtilen Sur ilçesindeki binanın kültür merkezi ya da müze olarak değerlendirilmesi önerildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 71 yıllık bina "müze" olsun talebi

        Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde 1955'ten bu yana faaliyet gösteren Merkez Bankası Diyarbakır Şubesi, önümüzdeki yıl Kayapınar ilçesinde yapımı süren yeni binasına taşınacak.

        "KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRİLMELİ"

        Diyarbakır Müzesi eski müdürü arkeolog Nevin Soyukaya, Merkez Bankası binasının 15 yıl önce tescillendiğini söyledi. Döneminin özelliklerini yansıtan binanın korunarak gelecek nesillere aktarımının önemli olduğunu belirten Soyukaya, "Diyarbakır'da halkın katılımıyla kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği mekanların sayısı yetersiz. Bu nedenle bu binanın restore edilip kültür merkezi haline getirilmesine Diyarbakır'ın büyük ihtiyacı var. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetine de açılacak bir mekan haline getirilmeli" dedi.

        Diyarbakırlı diş hekimi Yılmaz Kaya da, boşalacak 71 yıllık mevcut binanın müzeye dönüştürülmesi için kampanya başlatılmasını istedi. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Kaya, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) kurucusu merhum Şevket Beysanoğlu'nun kendilerine aktardığı bilgiler ışığında, kültürel değerleri yaşatmak, önemini anlamış bireyler olarak Diyarbakır'a karşı sorumluluğun yerine getirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

        "ŞEHRİN KÜLTÜR HAYATINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR"

        "71 yılı aşkın bir süreden beri Diyarbakır Merkez Bankası olarak kullanılan yapının, yeni binaya taşınma projesi nedeniyle Diyarbakır Etnografya Müzesi olarak tahsis edilmesi şehrimizin kültür hayatına büyük katkı sağlayacaktır. Diyarbakır'ın tarihi alanlarının merkezinde bulunan bu yapı, kamu yararı da düşünülerek, mevcut hali korunarak, bugüne kadar gerçekleştirilmemiş Etnografya Müzesi olarak Diyarbakır'a kazandırılmalıdır.

        Bu tür yapılara işlevsellik kazandırmak çok önemli. Resmiyette Cahit Sıtkı Tarancı Evi de müze olarak tanımlanmıştır. Diyarbakır‘ın dünya çapındaki şairimizin doğduğu ve özgün Diyarbakır mimarisinin en güzel örneklerinden olan mekan, hizmete açıldığı zamandan beri özgün bir Diyarbakır evi olarak bilinmekte olup, bu işlevini de gayet iyi bir şekilde yerine getirmektedir.

        Merkez Bankası binasında ise teknolojik olarak dijital görsellerle desteklenmiş, Diyarbakır'ın tarih ve kültürel değerlerini günümüze taşıyan objeler sergilenmeli. Burada Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Sezai Karakoç, Ali Emiri, Ahmed Arif, Şevket Beysanoğlu ve Esma Ocak gibi Diyarbakır'ın simge isimlerini dijital görsellerle genç kuşaklara tanıtabiliriz."

        "BU YAPILARI MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜP KORUMALIYIZ"

        Araştırmacı Kenan Özhal da geçmişte Ziraat Bankası ve postane binalarının yıkılarak daha yüksek mevcut binalarının yapılması dolayısıyla tarihi Surların siluetinin bozulduğunu kaydederek, "Bu yapıları müzeye dönüştürüp korumalıyız. Keşke eski PTT ve Ziraat Bankasının eski binaları da korunabilseydi" şeklinde konuştu.

