Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü

AA

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta Diyarbakır-Mardin kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 21 AAZ 225 plakalı araçtan kovalamaca sırasında siyah bez torba içerisinden bomba düzeneği attığı ve bu araca öncülük ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Suat A, İbrahim K. ve Mahfuz A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Suat A. ve İbrahim K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mahfuz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, araçlarda yapılan aramalarda, birçok dijital malzeme, ruhsatsız silah, iki şarjör ve 35 fişek ele geçirilmişti.

Öte yandan yapılan incelemede, araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, Suat A'nın da 7 kez terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edilmişti.