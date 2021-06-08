Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikDiyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKKlı terörist tutuklandı
ABONE OL

Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKKlı terörist tutuklandı
AA

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta Diyarbakır-Mardin kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 21 AAZ 225 plakalı araçtan kovalamaca sırasında siyah bez torba içerisinden bomba düzeneği attığı ve bu araca öncülük ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Suat A, İbrahim K. ve Mahfuz A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Suat A. ve İbrahim K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mahfuz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, araçlarda yapılan aramalarda, birçok dijital malzeme, ruhsatsız silah, iki şarjör ve 35 fişek ele geçirilmişti.

Öte yandan yapılan incelemede, araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, Suat A'nın da 7 kez terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasaklar ne zaman bitecek? Normalleşme ne zaman?
GÜNDEMNormalleşme ne zaman?
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi
GÜNDEMTBMM'de 3 partinin önerileri kabul edilmedi
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı! Yasaklar...
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
Toprağın altında kalan kişi hayatını kaybetti! - Haberler
GÜNDEMToprağın altında kalan kişi hayatını kaybetti!
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'dan suç duyurusu
GÜNDEMToklu'dan suç duyurusu
Deprem mi oldu 8 Haziran? Nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
GÜNDEMDeprem mi oldu 8 Haziran?
Melek'in katilinden şoke eden ifade! - Haberler
GÜNDEMMelek'in katilinden şoke eden ifade!
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?
SON DAKİKA HABERLERİ! Prof. Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
GÜNDEMProf. Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
MÜSİLAJA ÇARE! AK Parti'den müsilaj önergesi! Son dakika haberleri
GÜNDEMAK Parti ve MHP'den müsilaj önergesi