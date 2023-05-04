Diyarbakır'da depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor

Vali Su, depremzedelere yapılacak konutlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu arada 'evi yıkılan vatandaşlarımızın durumu ne olacak' diye soruluyor. Bununla ilgili Oğlaklı mıntıkasında 8 bin 500 dönüm arazide evi yıkılan vatandaşlarımız için konut yapımları başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleriyle üç hafta önce 2 bin 720 konutun temelini atmıştık. İnşallah bir yıl sonra evleri yıkılan tüm vatandaşlarımızın evlerini teslim edeceğiz. Orada bir uydu kent kuruyoruz. Cami, okul, sosyal donatı alanları, çarşısı ve pazarıyla her şeyiyle mükemmel bir uydu kenti vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Binalar 3 veya 4 katlı olacak. Zemin kaya olduğu için çok sağlam evler olacak. TOKİ çalışmalarını sürdürüyor."