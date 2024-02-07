Diyarbakır'da ev yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da 2 katlı müstakil evin üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Lalebey Mahallesi Bel Sokak'ta 2 katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, yangın esnasında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
Çevredekilerin vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.