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HaberlerGündemDiyarbakır'da evlat vahşeti! Uyuyan babasının boğazını kesti - Haberler

Diyarbakır'da evlat vahşeti! Uyuyan babasının boğazını kesti

İHA

Diyarbakır'da cani evlat, 49 yaşındaki babasını gece uyurken boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Babasının cansız bedeninin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola giden gözü dönmüş evlat, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu

evlat vahşeti

Diyarbakır'da 21 yaşındaki cani evlat, uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu.

Korkunç olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, 21 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde babası M.F.B ile tartıştı. İddiaya göre, gece yarısı babasının uyumasını bekleyen S.B., eline aldığı bıçakla uykudaki babasının boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş evlat, bıçağı babasının vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

 

 

S.B., öldürdüğü babasının cansız bedeninin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda olayın yaşandığı eve giden güvenlik güçleri, 49 yaşındaki M.F.B.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışması sonrası M.F.B.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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