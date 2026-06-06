Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza; 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır Çınar'da nişandan dönen otomobil takla attı: Samet Bulut ve bir kişi yaşamını yitirdi, diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayı öğrenen yakın Hıdır Bulut ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:06 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nişandan dönenlerin içinde olduğu otomobilin takla atması sonucu yaralanan 3 kişiden Samet Bulut ile ismi öğrenilmeyen bir kişi, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
KAZA HABERİ SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Öte yandan yakınlarının kaza haberini alan Hıdır Bulut, olay yerine gelmeye çalıştığı sırada yolcu olarak içinde bulunduğu otomobilde fenalaştı. Yakınlarının hastaneye götürdüğü Hıdır Bulut, hayatını kaybetti. Bulut’un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için hastane ve Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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