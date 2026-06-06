Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza; 2 ölü, 1 yaralı

İran ile haftasonu anlaşma sağlanabilecek mi? Trump neden hafta sonunu işaret etti? ABD ve İran için anlaşma yakın mı? ABD ve İran'ın öncelikleri ne? ABD, İran'da hedefine ulaşabildi mi? ABD ve İran nasıl uzlaşacak? HT 360'da Dilek Gül sordu; Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Baban ve... Daha Fazla Göster

İran ile haftasonu anlaşma sağlanabilecek mi? Trump neden hafta sonunu işaret etti? ABD ve İran için anlaşma yakın mı? ABD ve İran'ın öncelikleri ne? ABD, İran'da hedefine ulaşabildi mi? ABD ve İran nasıl uzlaşacak? HT 360'da Dilek Gül sordu; Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Baban ve İRAM Başkanı Doç. Dr. Serhan Afacan anlattı. Daha Az Göster