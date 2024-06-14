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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

        Diyarbakır'da semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 06:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 06:12
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        Otobüsün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
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        Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Havva Polat yaşamını yitirirken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Polat'a, A.U. yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Havva Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        KAMERAYA YANSIDI

        Şoför A.U. gözaltına alınırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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