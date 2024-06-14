Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Diyarbakır'da semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Havva Polat yaşamını yitirirken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Polat'a, A.U. yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Havva Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Şoför A.U. gözaltına alınırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.