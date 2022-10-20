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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 5 yaralı
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 44 EC 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. DHA'nın haberine göre; kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Biri ağır 5 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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