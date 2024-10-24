Diyarbakır'da "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğrencileri için "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 32 anaokulunun katılımıyla yüzden fazla oyun içeriği ile stantlar kuruldu.

Etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selahattin Balkan, anaokullarından seçilen 64 öğretmenin çocuklar için 100 oyun etkinliği hazırladığını söyledi.

Stantlarda geleneksel oyunlarla ebeveynleri çocukluklarına götüreceklerini belirten Balkan, şunları kaydetti: