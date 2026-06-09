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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceye yaklaştı! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceye yaklaştı!

        Diyarbakır'da termometreler 38 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Sıcak havadan etkilenen bazı vatandaşlar şemsiyeyle dolaşırken, çocuklar ise tarihi Anzele havuzunun yolunu tuttu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceye yaklaştı!

        Diyarbakır'da etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte, araç içi termometreler 38 dereceyi gösterdi.

        İHA'nın haberine göre şehrin farklı noktalarındaki dijital termometrelerde de sıcaklığın 37-38 derece arasında olduğu görüldü.

        Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar parklar, ağaç altları ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise güneşin etkisinden korunabilmek için şemsiye kullanarak sokaklarda yürüdü.

        Yüksek sıcaklıklar yalnızca insanları değil hayvanları da etkiledi. Kent merkezindeki birçok hayvanın gölgelik alanlara sığındığı ve su kaynaklarının çevresinde toplandığı görüldü.

        Öte yandan, sıcak havanın etkisiyle, bulantı, kusma, halsizlik ve sıcak çarpması şikayetleriyle çok sayıda vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurdu.

        Sur ilçesi tarihi Anzele havuzuna akın eden çocuklar sıcak havanın etkisinden kurtulmak için havuz çevresinde yoğunluk oluşturdu.

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