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Diyarbakır'da tren raylarında şüpheli çanta alarmı

Diyarbakır'da şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Tren raylarının yanına bırakılan ve ekiplerce fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı

Diyarbakır'da tren raylarında şüpheli çanta alarmı
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DHA

Diyarbakır'da tren rayının yanına bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Kontrol edilen çanta boş çıktı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 21.10'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi´nde meydana geldi. Tren yolu Sokak'ta, Bağlar ve Yenişehir ilçelerini birbirine bağlayan üst geçidin altındaki tren rayının yanında çanta olduğunu gören Serhat Aktaş, durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

İhbarla olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik kordonuna alırken, özel giysili bomba imha ekipleri de şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Çevredekilere kontrollü patlamanın gerçekleştirileceği yönünde uyarılar yapıldıktan sonra, çanta fünye ile patlatıldı. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıktı.

"ÇANTAYI KİMİN BIRAKTIĞINI GÖRMEDİM"

Şüpheli çantayı görerek polis ekiplerine haber veren Serhat Aktaş, çantayı kimin bıraktığını görmediğini ifade ederek, "Yarım saat önce üst geçidin üzerinden geçiyorduk ve yerdeki çanta gözümüze çarptı. Hemen polisi aradım. Olay yerine kısa sürede ekipler geldi. Buradan aileler, insanlar geçiyor. Ne olur ne olmaz diye polisi aradık. Kimin bıraktığını görmedik. İhbardan 10 dakika geçmeden ekipler geldi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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