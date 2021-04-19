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Diyarbakır'da yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu gün yüzüne çıkartılacak

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen Amida Höyük'te yürütülen arkeolojik kazıda, yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu gün yüzüne çıkartılacak

Diyarbakır'da yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu gün yüzüne çıkartılacak
AA

Hurri-Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Safeviler Eyyubiler Mervaniler, Selçuklular, Osmanlı ve Artuklular gibi çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Amida Höyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri ile devam ediyor.

KAZI ÇALIŞMALARINA SUR DİPLERİNDE YOĞUNLUK VERİLDİ

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi iş birliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin de ekip desteğiyle kazı çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla tarihi İçkale'de restorasyon çalışması yapıldığını hatırlatan Yıldız, bu nedenle kazı çalışmalarını sur diplerine kaydırdıklarını belirtti.

Yıldız, kazı yaptıkları alanda farklı verilerin ortaya çıkarılmaya başlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Kazı yaptığımız höyüğün batı tarafından çok enteresan veriler gelmeye devam ediyor. Dönemin sokak dokusu ve yol yapısı ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar bittikten sonra Fetih Kapısı da açılmış olacak. Fetih Kapısı'ndan giren ziyaretçilerimiz hem İçkale hem de müze kompleks alanını ziyaret edebilecek. Müze alanını ziyaret etmek istemeyenler ise İçkale güzergahını kullanıp Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesini, oradan da Küpeli kapıdan Fatihpaşa Mahallesinin bulunduğu alana geçecekler. Sur için yeni bir kültür rotası belirlenmiş olacak."

"ROMA'NIN TAŞ DÖŞELİ YOL ÖZELLİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Çalışmaların yaklaşık bir yıl süreceğini dile getiren Yıldız, kazıda birçok tarihi eseri ortaya çıkarmayı beklediklerini kaydetti.

Gelecek sezon 2022 yılından itibaren, şu anda kazı yaptıkları yerin turizme açılan aktif bir alan olacağını belirten Yıldız, en alt tabakada çıkan yolun Roma dönemi yol özelliğini gösterdiğini bildirdi.

Yıldız, "Romanın taş döşeli yol özelliğini görüyoruz. Diyarbakır'ın kuzeyinde, Diyarbakır- Eğil kara yolundaki Kara Köprü mevkisinde Roma'nın taş yolu günümüzde de kullanılıyor. Muhtemelen Amida'dan çıkan yol o tarafa doğru devam etmiştir." dedi.

"İÇKALE SURLARI BÜTÜN İHTİŞAMIYLA SERGİLENMİŞ OLACAK"

Yıldız, kazıda çıkan verilerin İçkale'nin turizmine de katkıda bulunacağına işaret ederek, kazı ve surlardaki restorasyon çalışması bittikten sonra bu alanın yeni bir cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlatan Yıldız, höyüğün batı tarafındaki İçkale surlarında yaklaşık 2 metrelik bir dolgu bulunduğunu, kazı sayesinde toprak dolgunun kaldırıldığını aktardı.

"Böylece İçkale Surları bütün ihtişamıyla sergilenmiş olacak." diyen Yıldız, hem kazılarda sur diplerinin açılması hem de ortaya çıkan verilerin bu alanın turizm değerine değer katacağını vurguladı.

Prof. Dr. Yıldız, "Vatandaşlar dönemin Roma yolunu kullanarak, İçkale'yi ziyaret etmiş, buraları gezen turistler hem Roma hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde kullanılan yol düzenlemelerini görmüş olacaklar. İçkale zaten Diyarbakır'ın turizmi için gözde bir mekan. Yeni çalışmalarla da kente gelen herkesin uğrak yeri haline gelecek" ifadelerini kullandı.

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