Diyarbakır'da akaryakıt yüklü tanker alev aldı
DİYARBAKIR'daalev alan akaryakıt yüklü tanker, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
DİYARBAKIR'daalev alan akaryakıt yüklü tanker, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hani ilçesi kırsal Dereli Mahallesi Gültepe Sokak'ta park halindeki akaryakıt yüklü tanker, sabah saatlerinde alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tanker kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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