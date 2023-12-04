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        Diyarbakır'da akaryakıt yüklü tanker alev aldı

        DİYARBAKIR'daalev alan akaryakıt yüklü tanker, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:18
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        Diyarbakır'da akaryakıt yüklü tanker alev aldı
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        DİYARBAKIR'daalev alan akaryakıt yüklü tanker, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hani ilçesi kırsal Dereli Mahallesi Gültepe Sokak'ta park halindeki akaryakıt yüklü tanker, sabah saatlerinde alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tanker kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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