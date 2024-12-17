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        Servis minibüsü tarlaya yuvarlandı; 11 öğretmen yaralı

        DİYARBAKIR'da, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün tarlaya yuvarlanıp yan yattığı kazada, 11 öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:25
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        Servis minibüsü tarlaya yuvarlandı; 11 öğretmen yaralı
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        DİYARBAKIR'da, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün tarlaya yuvarlanıp yan yattığı kazada, 11 öğretmen yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücü M.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 02 ZA 778 plakalı, öğretmenlerin içinde olduğu servis minibüsü, tarlaya yuvarlandı. Yan yatan minibüsteki 11 öğretmen, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmeler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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