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        Beyin kanaması geçiren gazeteci, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        DİYARBAKIR'da gazeteci Ümit Özdal (44), geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede 52 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:00
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        Beyin kanaması geçiren gazeteci, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        DİYARBAKIR'da gazeteci Ümit Özdal (44), geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede 52 gün sonra hayatını kaybetti.

        Diyarbakır’da 21 yıldır gazetecilik yapan Reuters muhabiri Ümit Özdal, 9 Mart’ta beyin kanaması geçirdi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Özdal, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Özdal’ın cenazesi, işlemlerinin ardından Sur ilçesindeki Çarıklı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Özdal’ın yakınları ve meslektaşları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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