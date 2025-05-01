Beyin kanaması geçiren gazeteci, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır’da 21 yıldır gazetecilik yapan Reuters muhabiri Ümit Özdal, 9 Mart’ta beyin kanaması geçirdi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Özdal, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Özdal’ın cenazesi, işlemlerinin ardından Sur ilçesindeki Çarıklı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Özdal’ın yakınları ve meslektaşları katıldı.

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