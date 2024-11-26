Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu.

Bu arada kar yağışı nedeniyle Diyarbakır- Siverek kara yolunda araçlar trafikte kontrolü şekilde ilerliyor.

Kar ve karla karışık yağmurun gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kocaköy ve Hazro ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mevsimin ilk karının düştüğü kent merkezinde yağışın devam etmesi bekleniyor.

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