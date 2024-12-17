Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Lice ve Hazro'da eğitime 1 gün ara verildi

        Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lice ve Hazro'da eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Lice ve Hazro kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

        "Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime, 17 Aralık Salı günü geçerli olacak şekilde 1 gün ara verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Servis minibüsü tarlaya yuvarlandı; 11 öğretmen yaralı
        Servis minibüsü tarlaya yuvarlandı; 11 öğretmen yaralı
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro'da taşımalı eğitime 1 g...
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro'da taşımalı eğitime 1 g...
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice'de taşımalı eğitime 1 gün ara ve...
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice'de taşımalı eğitime 1 gün ara ve...
        Apartman dairesinde çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi
        Apartman dairesinde çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da 1553 sağlık çalışanı katıldıkları eğitim programlarında serti...
        Diyarbakır'da 1553 sağlık çalışanı katıldıkları eğitim programlarında serti...
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor