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        Diyarbakır'da "Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" yapıldı

        Diyarbakır'da, "Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:39
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        Diyarbakır'da "Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" yapıldı
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        Diyarbakır'da, "Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" düzenlendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırklardağı Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin kuraklıkla mücadele edebilmesi için alınması gereken önlemler tartışılarak, karara bağlandı.

        Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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