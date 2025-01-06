Diyarbakır'da "Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" yapıldı
Diyarbakır'da, "Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" düzenlendi.
Diyarbakır'da, "Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" düzenlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırklardağı Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin kuraklıkla mücadele edebilmesi için alınması gereken önlemler tartışılarak, karara bağlandı.
Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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