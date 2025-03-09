Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.

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