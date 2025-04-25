Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor.

        Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

        Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

        Kapalı görülen davanın ikinci duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

        Duruşma, bazı tanıkların dinlenilmesiyle sürüyor.

        - Olay

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

        Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

        - Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

        Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"

        Benzer Haberler

        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karş...
        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karş...
        Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlend...
        Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlend...
        Diyarbakır'da "Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin açılışı yapı...
        Diyarbakır'da "Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin açılışı yapı...
        Aracını durdurup yol kenarındaki dubayı çaldı
        Aracını durdurup yol kenarındaki dubayı çaldı
        Dicle Üniversitesi öğretim üyesinin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" li...
        Dicle Üniversitesi öğretim üyesinin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" li...
        Oynarken merdivenden düşen Roza, 10 ay sonra hayatını kaybetti
        Oynarken merdivenden düşen Roza, 10 ay sonra hayatını kaybetti