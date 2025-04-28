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        Diyarbakır'da kadınların üreteceği fideler çiftçilere de yetimlere de katkı sunacak

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığınca hayata geçirilen proje sayesinde kadınların üreteceği fideler çiftçilere de yetimlere de katkı sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:02
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        Diyarbakır'da kadınların üreteceği fideler çiftçilere de yetimlere de katkı sunacak
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığınca hayata geçirilen proje sayesinde kadınların üreteceği fideler çiftçilere de yetimlere de katkı sunacak.

        Türk Kızılay Sur Şubesi, kadınları tohum, bitki ve toprakla buluşturmak, sebze fidesi üretimini teşvik etmek, çiftçilerin ve gençlerin tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirerek ekonomik kalkınmaya ve istihdama katkı sağlamak amacıyla "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezindeki (GAPUTAEM) 400 metrekarelik sera yeniden dizayn edilerek modern hale getirildi.

        Ev kadını ve meslek sahibi olanlar ile öğrencilerin yer aldığı 150 kadın ve genç, 2 ay boyunca teorik ve pratik eğitim alacak, 5 çeşit sebze tohumunu fideye dönüştürecek.

        Projenin tamamlanmasının ardından serada yetiştirilen 10 bin fide çiftçilere ücretsiz dağıtılacak, satışı yapılacak 5 bin fidenin geliri de yetimler yararına kullanılacak.

        Verilen eğitimin ardından onaylı sertifika alacak kadınlar, meslek sahibi olmanın yanı sıra yetimlere katkı sağlayacak bir projeye de katkı sunacak olmaktan memnun.

        - "Ev kadınları yeni bir meslek edinecek"

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, AA muhabirine, Türk Kızılay Genel Merkezine sunduklarını projelerinin kabul edildiğini söyledi.

        Sera yoluyla fide yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını anlatan Sönmez, yaklaşık 150 kadın ve genç kursiyere uygulamalı ve teorik olarak serada fide yetiştiriciliğini öğreteceklerini belirtti.

        Proje kapsamında 4 bölmeli 400 metrekarelik serayı dizayn edip modern aletlerle donattıklarını ifade eden Sönmez, serada kadınlara fide yetiştiriciliği, seracılık teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında teorik ve pratik eğitimler verildiğini kaydetti.

        Sönmez, "Projemiz kapsamında eğitim görecek 150 kadın serada modern bir şekilde fide yetiştiriciliğini öğrenip ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecek ayrıca Halk Eğitimi Merkezi ile yaptığımız koordineli çalışma sonucu da eğitimin ardından kursiyerlerimize sertifika verilecek. Bu sertifikalarla tarımsal projelere başvurduklarında ek puan alacak ve bu sayede kendi iş yerlerini kurabilecekler." dedi.

        Proje süresince 10 kadını serada geçici olarak istihdam ettiklerini anlatan Sönmez, kadınların bu süre zarfında aile bütçelerine de katkı sağladıklarını belirtti.

        Sönmez, "Ev kadınları buradaki eğitimin ardından sebze fidesi üretmeyi öğrenip yeni bir meslek edinecek. Yaklaşık 10 bin fide üretip büyük bir kısmını çiftçilerimize dağıtacağız ayrıca 5 bin fideyi yetimler yararına satışa sunmayı planlıyoruz. Bu sayede kadınlar yeni bir meslek edinecek, yetim çocuklarımıza destek sağlayacağız." diye konuştu.

        - "Mesleğime katkı sunacak"

        Projede yer alan aşçı Ayla Aslan Polat da yetiştirdiği ürünlerle topraktan sofraya ulaşacak lezzetli yemekler yapacağını belirtti.

        Tarımı ve toprağı sevdiğini anlatan Polat, "Bu üretim sağlıklı ürün yetiştiriciliği anlamında mesleğime katkı sunacak. Ürettiğimiz fidelerin çiftçilere katkı sunması ve yetimlere gelir olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kızılay gönüllüsü Kadriye Kurt da eğitimin çok verimli geçtiğini anlattı.

        Kurt, "Eğitimden sonra bize sertifika verilecek. Diktiğimiz fideler ileride çiftçilere ücretsiz verilecek ve yetim çocuklarımıza katkı sunacak." dedi.

        Üniversite sınavına hazırlanan İlknur Şemin ise meslek edinmek amacıyla bu projeye başvurduğunu ve eğitim aldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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