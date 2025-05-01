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        Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'da oto sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:37
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        Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Diyarbakır'da oto sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki oto sanayi sitesinde balata spreylerinin bulunduğu belirtilen depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangında, polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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