Ticaret Bakanı Bolat Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.
Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında beraberindeki bakan yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.
"Valilik Şeref Defteri'ni" imzalayan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi.
Bakan Bolat'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.
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