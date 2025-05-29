Beynindeki tümör alınan 15 yaşındaki Nur, beyin sapındaki tümör ile mücadele ediyor

Diyarbakır'da geçen yıl ameliyatla beynindeki tümör alınan 15 yaşındaki Nur Kavak, beyin sapında tespit edilen tümörden de kurtulmak istiyor.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Kavak'ın geçen yıl mart ayında beyninde tümör tespit edildi.

Yapılan ameliyatla beynindeki tümör alınan ve sağlına kavuşan Kavak, geçen ay rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerde hidrosefali (beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) teşhisi konuldu.

Kavak'a yapılan ameliyatla beyin omurilik sıvısını boşaltan "şant" adlı cihaz takıldı. Tetkiklerde, Kavak'ın bu kez de beyin sapında tümör olduğu teşhis edildi.

Nur Kavak, sağlığına kavuşarak okuluna dönmek istiyor.

- "Doktor olup bütün çocukları kurtarmak istiyorum"

Kavak, AA muhabirine, hasta olduğu için okula devam edemediğini söyledi.

Eğitimine devam etmek istediğini ifade eden Kavak, "Kolumda serum var, hep evdeyim. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Ne olur bana yardım etsin, bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. İlerde doktor olup bütün çocukları kurtarmak istiyorum." dedi.

Baba Mehmet Mazhar Kavak (59) da kızlarından Nurcan'ı 2010 yılında 21 yaşındayken beyin tümöründen, Fatma'yı da aynı yıl 19 yaşındayken hidrosefaliden kaybettiğini belirtti. 2 çocuk annesi kızı Meryem Zengin'e de geçen yıl hidrosefali teşhisinden sonra yapılan ameliyatla şant takıldığını belirten Kavak, kızı Hasret Doğu'nun (28) da beyninde tümör şüphesi olduğunu gelecek ay tetkik yapılacağını söyledi. Bu hastalıkların ailesinin peşini bırakmadığını anlatan Kavak, geçen yıl da en küçük kızı Nur'da beyin tümörü tespit edildiğini ve yapılan ameliyatla kızının sağlığına kavuştuğunu belirti. Kavak, ameliyattan sonra bir süre kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade ederek, "Aile olarak çok mutluyduk ama o sevincimizin 13 ay sonra tekrar bozulacağını tahmin etmemiştik. Geçtiğimiz nisan ayında Nur'u tekrar hastaneye götürdük. Nur'a emar ve tomografi çekildi. Kızım bu yıl ikinci ameliyatı (hidrosefali) oldu. Ameliyattan sonra beyin sapında tümör olduğunu söylediler, dünyamız yıkıldı. Kızımın kemoterapi ve ışın tedavisiyle 2- 3 ay yaşayabileceği söylendi." diye konuştu.