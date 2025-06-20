Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2118'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşma umuduyla eyleme devam ettiğini söyledi.

"Bugün karne günü. Oğlumun hayali Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olmaktı. Oğlum okul birincisiydi. Mahmut'tan sonra hastalıklar bende oluşmaya başladı." diyen Uslu, evladına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Uslu, şunları kaydetti:

"Rabb'im hiçbir anneyi evlatla sınamasın. Evlat sınavı çok zor. Gecem ve gündüzüm yok. Gece yastığa başımı koyduğumda Mahmut'um gelecek, kapı çalacak diye bekliyorum. Gözüm hep onun yolunda. Hiçbir zaman onu unutmuyorum. Bu çadır burada olana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım."