Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Tekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, taleplerinin hak, emek ve adalet olduğunu söyledi.

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra 934'ü işçi, 100'ü sözleşmeli memur olmak üzere 1034 emekçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten attı. Emekçileri mağdur edenlere karşı 389 gündür buradan yükselen bir adalet ve hak çığlığı var. İşçilerin çığlığını herkes duydu fakat belediye yetkilileri duymadı" diyen Tekdemir, bu nedenle burada olduklarını, eylem yapanların haklı mücadelesine omuz verdiklerini belirtti.

Tekdemir, "İnsan haysiyetini önemseyen hiçbir emek örgütü bu haksızlığa kör, sağır ve dilsiz olamaz." ifadesini kullandı.