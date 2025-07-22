Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Tekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, taleplerinin hak, emek ve adalet olduğunu söyledi.

        "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra 934'ü işçi, 100'ü sözleşmeli memur olmak üzere 1034 emekçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten attı. Emekçileri mağdur edenlere karşı 389 gündür buradan yükselen bir adalet ve hak çığlığı var. İşçilerin çığlığını herkes duydu fakat belediye yetkilileri duymadı" diyen Tekdemir, bu nedenle burada olduklarını, eylem yapanların haklı mücadelesine omuz verdiklerini belirtti.

        Tekdemir, "İnsan haysiyetini önemseyen hiçbir emek örgütü bu haksızlığa kör, sağır ve dilsiz olamaz." ifadesini kullandı.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Tekdemir, şunları kaydetti:

        "Barış, birlik ve kardeşlik ikliminin gereği olarak bu mağduriyetleri giderin, bu iklime somut bir katkıda bulunun. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük eserimiz olacak' dediği, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla somutlaşan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, ümit ve beklentimiz odur ki gül bahçesine çevireceği şehrimize, emekçilerin mağduriyetini giderecek fiili adımlarla bir gül de siz ekin. Her cümlede ifade ettiğiniz barış, demokrasi, insan hakları, emeğe sadakatin gereğini yerine getirin. Hep birlikte el ele adil ve hakkaniyetli bir ortamı inşa edelim. İşçilerimiz haklarına, çocuklar aşlarına kavuşsun, hukuk ve adalet yerini bulsun, emek değerine, emekçi işine ulaşsın."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı

        Benzer Haberler

        Öldürülen İlayda'nın kardeşi yeniden ifadeye çağrıldı: Hepinizi öldürecekle...
        Öldürülen İlayda'nın kardeşi yeniden ifadeye çağrıldı: Hepinizi öldürecekle...
        Diyarbakır'da "Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı" yap...
        Diyarbakır'da "Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı" yap...
        Diyarbakır Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi
        Diyarbakır Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi
        Diyarbakır'da hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüküm...
        Diyarbakır'da hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüküm...
        Diyarbakır'da saman yüklü tırın dorsesi yandı
        Diyarbakır'da saman yüklü tırın dorsesi yandı
        71 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, 20 yıl sonra yakalandı
        71 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, 20 yıl sonra yakalandı