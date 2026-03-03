Çermik'te Halkbank'ın yeni hizmet binası açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Halkbank yeni binada hizmet vermeye başladı. Çermik ilçesinde yine bina sayesinde Halkbank, ilçe halkına daha konforlu ve hızlı bankacılık imkanı sunacak. Yetkililer, yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların bankacılık işlemlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirebileceğini belirtti.

