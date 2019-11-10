Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti. Ebru Yaşar’ın Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesi sırasında yakınları sanatçının üstüne dolar yağdırdı.

Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Boztepe Düğün Salonu’nda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven, Ebru Yaşar’ın annesi Nesrin Yaşar, 3N Medya CEO’su Murat Kelkitlioğlu, İstanbul ve Diyarbakır’dan çok sayıda iş adamı, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İş adamı Necat Gülseven’in ağabeyinin düğünü öncesi mevlit okutuldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mevlidin ardından davetlilere kavurma, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit programı ve yemeklerin yenmesinin ardından düğün törenine geçildi. Davetliler düğünde gece geç saatlere kadar halay çekip eğlendi.

DİYARBAKIR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.