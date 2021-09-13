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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kripto para piyasalarında manipülasyona karşı hukuki düzenleme şart”

İHA

“Kripto para piyasalarında manipülasyona karşı hukuki düzenleme şart”

Kripto para piyasasındaki dalgalanmalara sebep olan spekülatif ticareti ve yasa dışı faaliyetleri engellemek için hukuki düzenleme yapılmasının şart olduğunu söyleyen Avukat Muharrem Murat Aydar, “Bazı ülkeler, mevcut veya yeni düzenlemeler kapsamında kripto para piyasalarını düzenlemeye başladı. Türkiye’nin de manipülasyonu engellemek için kripto para piyasaları üzerinde düzenleme yapması şart” dedi.
Avukat Muharrem Murat Aydar, kripto para birimleri, dolar gibi bir ödeme aracı olarak olmadığını, kripto para piyasalarındaki dalganlanmalardan dolayı spekülatif varlıklarmış gibi görüldüğünü kaydetti. Manipülasyonun hemen hemen her tür varlıkla mümkün olduğunu söyleyen Avukat Aydar, kripto paralar, tahviller veya hisse senetlerinden daha hassas olduğunu belirtti. Avukat Aydar, “Çünkü çok az insan çok büyük miktarda kripto parayı elinde tutar. Örneğin en çok bitcoine sahip bin hesap, var olan tüm Bitcoinlerin yüzde 40’ını elinde tutuyor. Büyük miktarda Bitcoine sahip olan bu hesapların sahiplerinin çoğu birbirlerini tanıyorlar. Fiyatları artırmak veya azaltmak için koordineli eylemlerde bulunup piyasayı çok rahat bir şekilde manipüle ediyorlar ve kripto para piyasalarında gerçek bir düzenleme olmadığından yaptıkları bu manipüle işlemleri yasa dışı olarak bile görülmüyor” dedi.

“Bazı ülkeler kripto para piyasasını düzenlemeye başladı”
Mayıs 2018’de ABD ve Kanada, hileli kripto para ticaretini engellemek için “Kripto Tarama Operasyonu” adlı soruşturma başlattığını söyleyen Avukat Murat Aydar, 2017’ye kadar kripto para ticaretinin yüzde 90’ı Çin kripto para borsaları aracılığıyla gerçekleştiğini belirtti. Aydar, “Çin 2017’den beri kripto para ticaretini yasaklamış durumda ancak yasaklanmış olmasına rağmen insanlar bir boşluk bulup kripto para ticareti yapmaya devam etmekte. Ülkeler tüketicileri korumak için birlikte çalışmak zorunda kripto para piyasalarındaki manipülasyonlardan dolayı bir çok tüketicinin mağdur. Kripto paralar üzerindeki manipülasyonların büyük çoğunluğu az sayıda düzenlemeye ve gevşek yaptırıma sahip ülkelerde gerçekleşmekte bu sebeple muhtemelen açılan soruşturmalar, güçlü kuralları olmayan diğer ülkeleri de kapsayacaktır. Kripto para piyasaları uluslarası piyasalar olduğundan ülkeler, tüketicileri korumak için birlikte çalışmak zorundalar” ifadelerini kullandı.

“Kripto para piyasaları vahşi batı oldu”
Birçok kripto para biriminin fiyat çizelgelerine bakıldığında, genellikle ilk günler çok keskin artış olduğuna ve bu artışlardan sonraki ani düşüşlerde çoğu kişinin ne olduğunu anlamadan paralarını kaybettiğine dikkat çeken Avukat Aydar, piyasalar var olduğundan beri manipülasyon yapıldığını vurguladı. Avukat Aydar, “Ancak piyasaların yoğun bir şekilde izlendiği ve düzenlendiği geleneksel piyasaların aksine, kripto para piyasaları resmen vahşi batıya dönmüş durumda. Gerçek olmayacak kadar iyi gözüken fırsatlara karşı dikkatli olun. Yatırımcılar için olması gereken temel yaklaşımın temkinli yaklaşım. Gerçek olmayacak kadar iyi gözüken fırsatlara karşı dikkatli olmanız şart. İşlem yaptığınız kripto para borsalarının sahte alım satım ve türlü diğer dolandırıcılıklarını karşı temkinli olmalısınız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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