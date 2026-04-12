        Diyarbakır merkezli "Bungalov Dolandırıcılığı" operasyonu: 9 tutuklama

        Diyarbakır merkezli "Bungalov Dolandırıcılığı" operasyonu: 9 tutuklama

        Sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 210 milyon lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi

        Giriş: 12.04.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Bungalov operasyonu: 9 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte siteler ve sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        KİRALAMA VAADİYLE DOLANDIRDILAR

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları kullanılarak bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

        ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        15 KİŞİ GÖZALTINDA

        Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        210 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

        Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 210 milyon 58 bin 259 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de zihinsel engelli ve annesine sopalı saldırı

        İstanbul Sultangazi'de annesiyle beraber ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe sokak ortasında saldırıya uğradı. Gökçe'nin kendilerine hakaret etiğini öne süren 2 kişi sopalarla saldırdı. Oğlunu kurtarmaya çalışan anne de darbedilerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına ya...
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!