Diyarbakır merkezli "Bungalov Dolandırıcılığı" operasyonu: 9 tutuklama
Sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 210 milyon lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları kullanılarak bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 210 milyon 58 bin 259 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.