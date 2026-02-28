Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Diyarbakır tarihi surlarında ayakta kalan 98 burçtan Tek Kapı için restorasyon çağrısı

        Diyarbakır tarihi surlarında ayakta kalan 98 burçtan Tek Kapı için restorasyon çağrısı

        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki tarihi surlarda ayakta kalan 98 burçtan Tek Kapı'nın hasarlı olduğu belirtilerek, restorasyon çağrısı yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        98 burçtan Tek Kapı için restorasyon çağrısı

        Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sur ilçesinde UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan 5 bin 799 metre uzunluğundaki tarihi surlarda, bilinen 101 burçtan 98'i ayakta bulunuyor.

        Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip surlardaki Tek Kapı burcunun hasarlı olduğunu belirterek, "Maalesef Diyarbakır surlarının restorasyonuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu surlar dünyaya mal olmuş bir eser. Çin Seddi ile kıyaslanamaz, orası settir burası kaledir. Diyarbakır Surları 5,5 kilometreden fazla, dünyanın şaheser bir yapısıdır. Böyle bir eser, başka bir ülkede olsa milyonlarca insan kuyrukta bekler. İlgililerin bu işe el atmasını istiyoruz. Diyarbakır surlarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması altına girmesini talep ediyoruz" dedi.

        REKLAM

        "HİÇBİR TEDBİR GÖREMİYORUZ"

        Aksu, "Sadece burası değil, sur içindeki tescilli yapıların restorasyonu da yaklaşık 3 yıldır yapılmamış durumda. Diyarbakır bir tarih hazinesi, açık bir müzedir. Bine yakın tescilli yapı var. Bunlar turizme kazandırılırsa hem işsizliğe çözüm olur hem de bölgenin sorunlarını azaltır. Surlardan düşen taşlar birisinin yaralanmasına ya da ölümüne neden olabilir. Geçmişte bu tür olaylar yaşandı. Ancak şu anda hiçbir tedbir göremiyoruz. Yetkili kurum kimse, bir an önce gerekli önlemleri almasını istiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 27 Şubat 2026 (Galatasaray'ın Rakibi Liverpool)

        Galatasaray'ın rakibi Liverpool. Sarı kırmızılılar ilk maçı evinde 10-11 Mart'ta oynayacak. Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı. Temsilcimizin N.Forest'a karşı 2-1'lik galibiyeti yetmedi. Samsunspor Konferans Ligi'nde son 16'da. Temsilcimiz 27 yıl sonra Avrupa kupalarında tarih yazıyor.  Spor Bülten...
        #Tek Kapı
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde