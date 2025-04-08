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        Haberler Gündem Diyarbakır’da silahlı kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 3 yaralı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:27
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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı
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        Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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