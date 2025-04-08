Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 08.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:27
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ