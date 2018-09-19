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Diyarbakırlı amatör astronomu sevindiren hediye

Sur olaylarında gözü gibi baktığı teleskobu hendek kazanlar tarafından parçalanan Diyarbakırlı astronom Abdülkadir Topkaç'ın hikayesi Habertürk'te yayınlanınca bir grup genç yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla Almanya'dan alınan teleskop Topkaç'a hediye edildi.

19.09.2018 - 13:21 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre, ilkokul mezunu Abdulkadir Topkaç (64), gençlik yıllarında astronomiye merak sardı. Aldığı teleskopla 27 yıl boyunca yaşadığı Diyarbakr'da gökyüzünü gözlemledi. Bu tutkusu nedeniyle eşi ve 8 çocuğunun kendisini terk ettiğini söyleyen Topkaç, çalışmalarını TÜBİTAK ve NASA ile de paylaştı. Hatta NASA'dan bir cevap mektubu aldı.

Sur olayları sırasında evinde bulunan teleskobu hendek kazanlarca parçalandı. Büyük üzüntü yaşayan Topkaç Diyarbakır Valiliği'ne terörden doğan zararların tazmini için başvuru yaptı. Ancak talebine cevap alamadı.

KAMPANYAYLA PARA TOPLAYIP TELESKOP ALDILAR

Amatör astronom Topkaç'ın hikayesi Habertürk ekranlarına taşınınca bir grup genç sosyal medyada yardım kampanyası yardım kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan parayla Almanya'da 16 bin liraya bir teleskop alındı. Gençler adına Cemil Ay, teleskobu, Topkaç'ın Alipaşa Mahallesi'nde bulunan ve kapısında dünya, ay ve satürn resimlerinin yer aldığı evine getirdi. Hediyeyi alınca büyük mutluluk yaşayan Topkaç hemen montajını yapıp gözleme başladı.


"ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE GÖZLEM YAPMAMA İZİN VERSİNLER"

Habertürk'te yayınlanan haberin ardından Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların kendisini arayıp kullandıkları teleskoplarını hediye etmek istediğini belirten Topkaç "Ama ben devletten beklediğimi söyledim. Dilenci konumda olmak istemedim. Haberi izleyen gökyüzüne meraklı bir grup kampanya yapmış. Teleskop almışlar, kıramadım. Devlet teleskopumu almadı bari On Gözlü Köprü'de gözlem yapmama müsaade etsinler. Hem gözlem yapar hem öğrencilere izletirim. Ayrıca işsizim, meraklı olanlara 1 lira karşılığında izletmeme izin versinler" dedi.

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