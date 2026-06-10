Fakat madalyonun diğer yüzünde farklı bir tablo var. 100 gram karpuz yaklaşık 30 kalori barındırıyor. Bir oturuşta büyük bir dilim tükettiğinizde aslında ciddi miktarda fruktoz almış oluyorsunuz. Kavun da benzer bir profile sahip; 100 gramı 28 kalori civarında gezinse de glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini hızla dalgalandırarak çabuk acıkmanıza yol açabiliyor.