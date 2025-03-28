Küçük boyutuyla dikkat çeken Teff tohumu, yüksek protein ve lif içeriğiyle sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Son yıllarda popülerliği artan bu tohum, sürdürülebilir tarımın da simgesi haline geliyor.

TEFF TOHUMU NEDİR?

Teff tohumu, taf ve khakshir olarak da adlandırılan, zengin besin değerine sahip glutensiz bir tahıl tohumudur. Teff tohumu çeşitleri bakımından temelde üçe ayrılır.

Beyaz, kahverengi ve kırmızı renklerde olan tohumun her biri içerdiği besin bakımından birbirinden ayrılır. Teff tohumunun aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda yetiştirilebilen bir gıda olduğu için eski dönemlerde kıtlığın önüne geçtiği bilinir. Günümüzde ise tadı, faydaları ve kullanım alanlarıyla tercih edilir.

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Küçük bir çim tohumu olarak da tanımlanan bu ürün hafif ceviz tadını andırır. Günümüzde ekmek, gevrek ve makarna gibi katı gıdaların yapımında kullanılan bu tohum yüksek besin değerine sahiptir. Bu yönüyle sağlıklı tohumlardan biri olarak kabul edilir ve glutensiz olduğu için ideal bir gıda alternatifidir.

TEFF TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ 100 gramlık üründe toplamda 366 kalori ve 12.2 gram protein yer alır. Yağ oranı düşük olan tohumda 3.7 gram yağ ve 70,7 gram karbonhidrat bulunur. 12,2 gram lif içerir ve günlük demir ihtiyacının %37'sini karşılar. Aynı zamanda kalsiyumun da yüzde 11’ini karşılayarak ideal bir mineral kaynağıdır. Teff tohumunun 100 gramında yaklaşık 47 mg sodyum, 401 mg potasyum, 378 mg fosfor ve 5,8 mg demir bulunur. 2,00 mg çinko barındıran teff tohumunda çeşitli maddeler vardır. TEFF TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR? 1. DAHA İYİ SİNDİRİM SAĞLAR Lif bakımından yüksek olan teff, tüketilen besinlerin vücut tarafından sindirilmesine destek olur. 1 fincan pişmiş halinde 7 gram diyet lifi bulunduğu için hazmetmeyi kolaylaştıran bir faydaya sahiptir. Buna bağlı olarak bağırsak hareketlerini düzenleyen ve sindirim sağlığına yararlı olan bir besin kaynağıdır. REKLAM 2. KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER Düşük glisemik indekse sahip olan teff tohumu, kan şekerinin bir anda yükselmesinin ve düşmesinin önüne geçer. Yavaş insülin salınımıyla enerji seviyesini dengeler. Üstelik günlük tüketilmesi önerilen manganez miktarından daha etkili olduğu bilinir. Glukoz toleransını iyileştiren ve kan şekerini dengeleyen etkisiyle diyabet hastaları için de ideal besin kaynağı olduğu belirtilebilir.

3. UZUN SÜRE TOK TUTAR Teff tohumunun değerli faydalarından biri de uzun süre tok tutmasıdır. Açlık hissini geciktiren özelliği, yüksek oranda içerdiği proteinle ilişkilendirilir. Buna bağlı olarak iştahı dengeleyen ve kilo kontrolüne yardımcı olan bir tohumdur. Dolayısıyla kilo vermek ya da formda kalmak isteyenler için ideal bir besin kaynağı olabilir. 4. YÜKSEK DEMİR ORANI Beyin ve vücut fonksiyonlarını bozabilen demir eksikliği, sürekli yorgun hissetmeye neden olur. Demir açısından zengin bir tohum olan teff, anemiye karşı koruyucudur ve vücuda dayanıklılık sağlar. REKLAM 5. GLUTEN İÇERMEZ Glüten içermeyen bir tohum olan teff, özellikle çölyak hastaları tarafından tercih edilebilir bir besindir. Ayrıca glüten intoleransı olan kişilerin de kullanabileceği bir gıda seçeneğidir. Bu nedenle şişkinlik, karın ağrısı, gaz ve kabızlık gibi sindirime bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkları azaltır. TEFF TOHUMU KULLANIM ALANLARI - Teff unu haline getirilen tohum, glütensiz ve lifli ekmek yapımında kullanılır. Unuyla sağlıklı pancake, krep, kek ve kurabiyeler hazırlamak da mümkündür.

- Kinoa gibi haşlayarak ya da doğrudan salatalara eklenebilir. - Yoğurt ve smoothielere eklendiğinde sağlıklı atıştırmalıklar elde edilebilir. Üzerine meyve ve kuruyemişler eklenerek doyurucu bir ara öğün alternatifi ortaya çıkarılır. - Teff tozu içerdiği yüksek proteinle çay ve diğer sıvı içeceklerin içine eklenerek tüketilebilir. Bunun yanı sıra salata, çorba ya da tatlıların içerisine pişirmeden eklemek mümkündür. REKLAM - Lezzetli ekmek çeşitlerinde tercih edilmesi uygundur. Ayrıca kahvaltılık gevrek, granola ve atıştırmalık barların içinde de kullanılabilir. - Teff tohumu çayı en çok kullanılan halidir ve genellikle hazır olarak sunulduğundan sıcak suyla karıştırılarak içilir. - Yaratıcı yemek tariflerinde benzersiz lezzetler ortaya çıkarmak için kullanılır. - Vegan et yapımlarında doyurucu ve besleyici bir ürün olarak kullanılması tavsiye edilir. - Kraker, dip sos, kurabiye ve lapa gibi sağlıklı atıştırmalıklarda tercih edilmesi uygundur.