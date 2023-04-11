Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

İngiliz Daily Mail'e açıklamalarda bulunan üç diyetisyen, bazı yiyeceklerin kilo vermek için ideal seçimler gibi görünse de (örneğin organik ve bitki bazlı seçenekler) bunların çok fazla tüketimi veya kısa bir süre sonra tekrar aç hissetmeye neden olabileceğini söyledi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Genelde kilo verme yolculuğuna çıkan herkes gıda tüketimindeki temel bilgileri biliyor; abur cuburdan, şekerli içeceklerden ve şekerlemelerden kaçınılması gerekiyor. Öte yandan sağlıklı beslenmeye rağmen kişinin son birkaç kilosu kaldıysa ve bu kiloyu vermekte zorluk çekiyorsa uzmanlara göre bunun muhtemelen bir avuç temel gıda grubundan kaynaklandığını söylüyor.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    İngiliz Daily Mail'e açıklamalarda bulunan üç diyetisyen, bazı yiyeceklerin kilo vermek için ideal seçimler gibi görünse de (örneğin organik ve bitki bazlı seçenekler) bunların çok fazla tüketimi veya kısa bir süre sonra tekrar aç hissetmeye neden olabileceğini söyledi.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Meals that Heal kitabının yazarı Carolyn Williams verdiği demeçte, "Anahtarın tokluk olduğunu düşünüyorum" diyor ve şunları söylüyor: "Kurutulmuş meyve sağlıklı bir seçenek gibi görünebilir ancak aşırıya kaçmak kolaydır. Salatalar ve soslar konusunda yanlış karar verirseniz yanlış yapmak çok kolaydır. İnek sütü yerine badem sütü tercih etmek de düşük kalorili olduğu için cazip bir seçenektir ancak bu seçeneklerin şeker eklenmiş olma olasılığı daha yüksektir ve temel proteinden yoksundur." 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Spor içecekleri

    Profesyonel sporcuların sıkı bir antrenmandan sonra parlak renkli spor içecekleri tüketmesi her ne kadar popüler hale gelmiş olsa da daha sıradan spor yapan ortalama bir insan için dezavantajları faydalarından daha ağır basabilir. Su yerine bunlardan birini tüketmenin ana cazibesi, terle kaybedilen elektrolitleri geri kazandırmaktır. Sodyum ve potasyum, bunların yenileyebileceği temel elektrolitlerdir. Araştırmalar bunların yüksek yoğunluklu sporculara yardımcı olabileceğini gösterse de, daha kısa, daha düşük yoğunluklu antrenmanlar yapan biri için daha az etkilidir.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Porsiyon sadece 50 kalori olabilir ancak bir şişenin tamamını içmek 150-200 kaloriye denk gelebilir. Eğer bir antrenmanda 100-200 kalori yakıyorsanız, bir sporcu içeceği bu kalorileri tamamen yok edecektir. Spor içecekleri egzersizin olumlu etkilerini ortadan kaldırabilecek basit şekerler içerir. Özellikle şiddetli egzersiz yapmıyorsanız, bu içeceklerden yüksek miktarlarda içmek obezite ve kardiyovasküler hastalık gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini artırabilir.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Obesity dergisinde yer alan bir çalışmada gençler yedi yıl boyunca takip edilmiş ve düzenli olarak spor içeceği tüketenlerin vücut kitle indeksinin arttığı ve obeziteye yol açtığı görülmüştür. UCLA Beslenme Merkezi'nden Dr. Vijaya Surampudi, "İnsanlar kilo vermeye ve egzersiz yapmaya çalıştıklarında her zaman 'Elektrolitlerimi yenilemem gerekiyor' diye düşünürler. Ancak mesele şu ki, bu içeceklerde çok fazla şeker var ve insanlar bunun farkında değil" dedi.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Smoothie

    Bu hızlı öğünler meyve ve sebze porsiyonları almak için iyi bir seçenek olabilir ama sağlıklı oldukları garanti değildir. Missouri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri'nden Diyetisyen Michelle Townsend, "Smoothie'ler, insanların içinde ne olduğunu bilmeden sağlıklı olduğunu varsaydıkları gıdalardan biridir. Smoothie'nin içinde ne olduğu, ne kadar besleyici olduğunu belirleyebilir ya da bozabilir. Örneğin bir muz ve birkaç yemek kaşığı fıstık ezmesi koyuyorsanız, daha az besleyici olan malzemeler hızla sağlıklı olanlardan daha ağır basacaktır. Bunları dışarıdan almak daha da fazla belirsizliğe yol açabilir. Smoothie satan yerlerde gördüklerinizin çoğu genellikle sadece meyve ve ilave şekerden oluşuyor. Protein içermezler, genellikle sağlıklı yağlar da içermezler. Sizi tok tutacak olan bu kombinasyondur" dedi. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Fıstık ezmesi, süt, muz ve protein tozu gibi malzemeler içeren bir smoothie, 500-700 kaloriye kadar çıkabilir ve günlük kalori limitinin büyük bir parçasını oluşturabilir. Daha doyurucu bir smoothie öneren Townsend, "Şekersiz yoğurdu badem ezmesi, çilek, ıspanak ve keten tohumu gibi malzemelerle evde yapmayı düşünün" önerisinde bulundu. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Kahvaltılık gevrekler

    Birçok tahıl gevreği demir, folat ve B vitaminleri gibi iyi besin kaynakları olsa da, her zaman en sağlıklı seçim değildir. Kahvaltılık gevreklerin popüler çeşitleri protein ve lif gibi hayati besinler açısından ciddi şekilde eksiktir. Williams, "Bu aslında içine şeker eklenmiş karbonhidrattan başka bir şey değil. Protein ve sağlıklı yağdan yoksun olan bu ürünler sizi tatmin etmeyecektir" dedi. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Williams, lif ve protein oranı yüksek bir tahıl gevreği tercih edilmesini önererek, ayrıca mısır gevreğini bir avuç fındık gibi sağlıklı proteinlerle eşleştirmenin onu daha doyurucu hale getirebileceğini söyledi. 

     
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Mayo Clinic, her porsiyonda 160 kaloriden daha az olan bir tahıl gevreği seçilmesini öneriyor ve tipik bir mısır gevreği porsiyonunun sadece 25-30 gram olduğunu hatırlatarak çoğu insanın bunun yerine bütün bir kaseyi tercih ettiğini bu sebeple de porsiyon boyutunu aşmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bunun da ötesinde, bir bardak süt eklemek bu kalorileri neredeyse iki katına çıkarabilir. Bir fincan tam yağlı süt fazladan 149 kalori ekler ve yüzde 2'si fincan başına 122 kaloriye denk gelir. Yağsız süt bile fincan başına 83 kalori daha ekler.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Kurutulmuş meyveler

    Kurutulmuş meyveler hareket halindeyken kolay bir atıştırmalıktır; ancak bütün bir meyve yemek kilo kaybı için daha iyi bir seçenek olabilir. Bu atıştırmalıklar oldukça konsantredir, bu da onları taze bir meyveden daha az sağlıklı yapar. Ayrıca taze bir meyve yemekten daha fazla kalori içerirler. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Örneğin, bir fincan kuru kayısı 300'den fazla kaloriye sahipken, bir fincan dilimlenmiş kayısı sadece 79 kaloriye denk gelir. Dr. Surampudi. "Sadece daha yüksek bir şeker yükü alırsınız" ifadelerini kullandı. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Peynir

    Peynir, A ve B12 vitaminlerinin yanı sıra mükemmel bir kalsiyum ve protein kaynağıdır ve bazı araştırmalar bunun kalıcı sağlık yararları olabileceğini gösteriyor. British Journal of Nutrition'da yapılan bir çalışmada, yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünlerinin kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu bir etkiye yol açtığı bulunmuştur. Ayrıca anti-enflamatuar özelliklere sahip oldukları da tespit edilmiştir.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Townsend, "Ancak iyi bir şeyin fazlası kilo kaybını engelleyebilir. Gördüğüm hasta nüfusunun çoğu çok fazla peynir yiyor. Peynir insanların kilo vermesini gerçekten engelleyebilir çünkü fark ettiklerinden çok daha fazla yağ ve kalori alıyorlar" dedi. Örneğin, 30 gram parmesan peynirin kalorisi 100'den fazla ve 7 gram yağ içerirken, tavuk gibi daha yağsız bir proteinin aynı porsiyonu kalorinin üçte birine sahiptir.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Meyve suyu

    Dr. Surampudi, "Meyve suyu en kötüsüdür" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Popüler seçenekler yüzde 100 meyve suyu olduklarını iddia etseler de, ilave şeker riski taşırlar. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    226 gramlık bir porsiyon meyve suyu, ortalama 30 grama kadar şeker içerebilir. Ayrıca, bir bardak portakal suyu 100'den fazla kalori içerirken, taze bir portakal sadece 62 kaloridir.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Bitki bazlı süt

    Bitki bazlı sütlerin, hayvansal ürünlerden yapılmadıkları için genellikle daha sağlıklı oldukları varsayılır. Williams, "Soya, beslenme açısından inek sütüne en yakın olanıdır. Diğerleri kilo vermek için iyi gibi görünür çünkü kalorileri düşük olabilir ama aslında besin öğelerinden yoksundurlar" dedi. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Townsend, "Soya sütünün iyi bir protein kaynağı olduğunu biliyoruz; badem sütü ise değil" dedi. Bitki bazlı olduğu için daha iyi ya da daha sağlıklı olduğunu varsaymayın. Bu sütlerde şeker eklenmiş olma ihtimali de daha yüksektir. Townsend, normal süt veya soya sütü tüketemiyorsanız şekersiz badem veya yulaf sütü tercih edilmesini önerdi.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Restoran salataları

    Townsend, "Üzerine ne koyduğunuza dikkat etmezseniz, sandviç yemeniz salata yemenizden çok daha iyi olabilir" dedi. Restoranlardaki ve salata barlarındaki salatalar, kilo verme hedeflerini engelleme konusunda en büyük riski taşıyor. Williams, "Çoğu insanın evindeki salatalarla karşılaştırıldığında restoranlardaki salatalar tamamen farklı bir oyundur" dedi. 
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Bunun nedeni, peynir ve kruton gibi malzemelerin daha yüksek miktarlarda eklenmesiyle eklenen yağ içeriğidir. Sos ise sağlıklı bir salatanın en büyük düşmanlarından biridir. Dr. Surampudi, "Her zaman salata yiyerek iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz; ancak salatayı yemeye çalışırken sosun ne kadar kalori eklediğini fark etmiyoruz" dedi. Çok fazla yağlı veya çok fazla soslu bir salata 1.000 kalorinin üzerine çıkabilir.
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Granola Barlar

    Granola mükemmel bir B, C, E vitaminleri ve potasyum kaynağı olsa da, granola barlar genellikle olumlu yönlerini ortadan kaldırabilecek başka bileşenlere sahiptir. Dr. Surampudi, "İçinde protein var; ancak onu bağlamak ve daha lezzetli hale getirmek için çok fazla şeker ekliyorlar veya çok fazla çikolata ekliyorlar" dedi.

     
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

    Granola barların çoğu 100 ila 300 kalori arasında değişmektedir; ancak şeker daha düşük kalorili seçeneklerin faydalarını ortadan kaldırıyor. Dr. Surampudi, bunun yerine bir avuç dolusu karışık fındık ya da çilek ile yoğurt tercih edilmesini önererek şunları söyledi: "Eğer bir bar seçmek istiyorsanız sınırlı miktarda şeker eklenmiş ve daha fazla lif içeren bir granola bar seçin."
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek
  • Diyetisyenlerin kilo verme hedefini engellediğini söylediği 9 yiyecek

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.