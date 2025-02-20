Diz ve kalça ağrısıyla gitti, bağırsak kanseri olduğunu öğrendi

Diz ve kalça ağrıları nedeniyle hasaneye başvurarak şifa bulmak isteyen 69 yaşındaki Meryem Oya Alp, hiç beklemediği bir teşhisle karşılaştı. Fibromyalji ve menisküs yırtığı gibi problemlerinin yanı sıra kasık ağrısı da yaşayan Alp, Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak’ın önerisiyle çektirdiği MR sonucunda bağırsaklarında büyük bir polip olduğunu öğrendi.

Kalça ağrısının kaynağının aslında ciddi bir sindirim sistemi sorununa işaret ettiğini belirleyen uzmanlar, vakit kaybetmeden detaylı incelemeleri tamamladı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç tarafından yapılan kolonoskopi ve sonrasındaki endoskopik müdahale ile kanserleşme eşiğindeki polip başarılı bir şekilde çıkarıldı. Böylelikle basit gibi görünen kalça ağrısı, aslında hayat kurtarıcı bir erken tanı fırsatına dönüştü.

Yeterli ve ideal süre uygulanan tedavilere hasta yanıt vermiyorsa, başka organ veya sistemlere ağrı kaynağı açısından baktıklarını dile getiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gökhan Özkoçak, “Ağrı şikayetiyle bir çok hasta bize başvuruyor. Bu hastamız da kalça ve diz ağrısı nedeniyle geldi. Diz ağrısıyla ilgili enjeksiyon ve fizik tedavi yöntemleri uygulayarak ağrıyı azalttık ve hastanın fonksiyonel durumunu yükselttik. Ancak kalça ağrısına yönelik tedavilere rağmen ağrıda yeterli azalma sağlayamadık. Hekimler olarak ağrı nedenlerini düşünürken basitten zora doğru bir yol izleriz. Bir kişide kalça ağrısı varsa kireçlenme (artroz), artrit (iltihabi durum), impingement (sıkışma sendromu), kas ve tendon gibi yumuşak doku problemlerini veya travmaya bağlı kırıklar gibi durumları öncelikle değerlendiririz. Eğer bu tedavilere rağmen hasta yanıt alamıyorsa, başka bir organ ya da sistemin etkisi olabilir mi diye bakarız” diye konuştu.

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"AĞRILARIN ALTINDA NADİR GÖRÜLEN NEDENLERİN YATABİLECEĞİ UNUTULMAMALI"

Bağırsak sağlığına yönelik tarama ve takiplerin düzenli olarak yaptırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Özkoçak, “Bu hastada da ideal sürede fizik tedavi ve ilaçlara rağmen ağrıları değişmeyince eklem, kas problemi dışında hastalık olasılığını düşündüm. Hastanın son muayenesinde bulantı semptomundan bahsetmesi sindirim sistemi hastalığı açısından dikkatimi çekti. O nedenle MR çekimi isterken karın kesitlerinin de alınmasını talep ettim. Radyoloji hekimimiz Prof. Dr. Hayri Oğul ile konuşarak özel bir çekim sekansı planladık. Sonuçta hastanın kalça ağrısının, kalın bağırsakta kansere dönüşmeye yakın bir lezyonla bağlantılı olduğunu gördük. Görüntü sonuçları ile hastamızı gastroenteroloji alanından Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç’e yönlendirdim. Tabii ki her kalça ağrısının ardında bir kanser dokusu olacağı anlamı çıkarılmamalı. Ağrıların altında akla daha az gelen, nadir görülen nedenlerin yatabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu örnekte de gördüğümüz gibi, kalın bağırsakla ilgili taramalar ve belirli yaşlarda periyodik takipler çok önemli. Hem bireysel hem de toplumsal açıdan bu hastalık değerlendirmelerine önem göstermeliyiz. Biz hekimlerin multidisipliner olarak iletişim halinde çalışması özellikli vakaların atlanmadan tanı koyulmasında çok etkili bir faktör. Bundan sonraki süreçte herkesin, uzmanların önerileri doğrultusunda bağırsak sağlığına yönelik tarama ve takiplerini düzenli olarak yaptırması gerektiğini belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.