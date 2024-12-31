BU HAFTA DİZİLER YOK MU OCAK 2025?

31 Aralık akşamı birçok dizinin yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Kanalların televizyon yayın akışları yayımlandı. Birçok dizinin yeni bölümünün yer almadığı görüldü. Bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı gibi yapımların yeni bölümünü yayınlanmayacak. Dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta içerisinde de yılbaşı haftası sebebiyle yayınlanmayacağı düşünülüyor.