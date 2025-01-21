Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Diziler var mı yok mu, yayınlanacak mı? Bu hafta hangi diziler yok, yeni bölümleri ne zaman?

        Diziler var mı yok mu, yayınlanacak mı? Bu hafta hangi diziler yok?

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Milli yas ilan edilmesi sebebiyle yayın akışında yer alan dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekrana gelmedi. Dizi takipçileri merakla yeni bölümlerin tarihini araştırıyor. Peki, bu hafta diziler yok mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:40 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen salı günü dizileri bugün ekrana gelmedi. Bolu'da çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciası sebebiyle milli yas ilan edildi. Bu kapsamda, televizyon kanalları genellikle yayın akışlarında değişikliklere gitti. Bu durum, izleyicilerin "Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta diziler yayınlanacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte güncel bilgiler...

        2

        BU HAFTA DİZİLER YOK MU OCAK 2025?

        Kartalkaya'da meydana gelen ve 66 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını faciası dolayısıyla dizilerin yeni bölümü yayınlanmıyor.

        3

        DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        İlgiyle takip edilen dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki günlerde kaldığı yerden ekranlara gelmesi bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Emerson'a aslan pençesi!
        Emerson'a aslan pençesi!
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları