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        Diziyle direksiyonu tutup makas attı

        İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip trafikte makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:36
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        Diziyle direksiyonu tutup makas attı
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        İzmir'in Konak ilçesinde bir sürücü, seyir halindeki otomobilini diziyle kullandı.

        Trafikteki vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, direksiyonu diziyle tutup makas atarak ilerlerken o anları da kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

        Trafiği tehlikeye atan sürücü "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben"sözleriyle paylaştı.

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        #makas
        #İzmir
        #trafik
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