Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Djokovic ikinci tur biletini aldı! - Tenis Haberleri

        Djokovic ikinci tur biletini aldı!

        ABD Açık'ta Novak Djokovic, 2. tura çıkarken Daniil Medvedev veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Djokovic ikinci tur biletini aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Novak Djokovic ikinci tura yükseldi.

        New York'taki turnuvada tek erkeklerde dünya 7 numarası Sırp Djokovic, ABD'li tenisçi Learner Tien'i 6-1, 7-6 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura çıktı.

        Günün diğer önemli maçında dünya 13 numarası Rus Daniil Medvedev, dünya 51 numarası Fransız Benjamin Bonzi'ye 3-6, 5-7, 7-6, 6-0 ve 4-6'lık setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

        Tek kadınlarda dünya 4 numarası ABD'li Jessica Pegula, Mısırlı tenisçi Mayar Sherif'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!