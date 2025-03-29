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        Haberler Spor Tenis ATP Djokovic, Miami'de finale çıktı! Tarihe geçti... - Tenis Haberleri

        Djokovic, Miami'de finale çıktı! Tarihe geçti...

        Sırp tenisçi Novak Djokovic, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 mağlup etti ve finale adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:15 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:15
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        Djokovic, Miami'de finale çıktı! Tarihe geçti...
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        Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenen Sırp Novak Djokovic, finale çıktı.

        ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile 14 numaralı seribaşı Dimitrov karşılaştı.

        Dimitrov'u 1 saat 10 dakika süren mücadelede 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Djokovic, adını finale yazdırdı.

        FİNALE KALAN EN YAŞLI TENİSÇİ

        Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi oldu.

        Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirdi.

        ATP Masters 1000 turnuvalarında 60. kez finale kalan tecrübeli tenisçi, bu alandaki rekorunu da geliştirdi.

        Ayrıca Sırp tenisçi, Miami Açık'ta 8. kez finale yükselerek bu alanda eski ABD'li raket Andre Agassi'yi yakaladı.

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