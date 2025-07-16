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        Haberler Spor Futbol İngiltere Djordje Petrovic resmen Bournemouth'ta! - Futbol Haberleri

        Djordje Petrovic resmen Bournemouth'ta!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Djordje Petrovic'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:29
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        G.Saray istiyordu! İşte Petrovic'in yeni takımı
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        İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Chelsea'nin 25 yaşındaki file bekçisi Djordje Petrovic'i renklerine kattığını duyurdu.

        Ada ekibi, bu transfer için 25 milyon Pound (yaklaşık 28.8 milyon Euro) bonservis bedeli ödeyecek.

        Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sırp kaleci ile ilgilenmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı.

        Geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic, 31 maçta forma giydi ve 10 maçta gole izin vermedi. Petrovic bu süreçte kalesinde ise 38 gol gördü.

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