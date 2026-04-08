        Haberler Gündem Teyit DMM'den 'maden sahası' iddialarına yalanlama

        DMM'den 'maden sahası' iddialarına yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya platformları ve yayın organlarında yer alan "Türkiye'de arazilerin büyük bölümünün maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:38 Güncelleme:
        DMM'den 'maden sahası' iddialarına yalanlama

        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve çeşitli yayın organlarında yer alan, ülkemizin farklı illerindeki arazi varlığının büyük bir kısmının 'maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde fiili olarak maden üretimi yapılan toplam alan, ülke yüz ölçümünün sadece binde 1,8'ine tekabül etmektedir. İllere göre fiili kazı oranları da iddia edilenin aksine hiçbir ilimizde yüzde 1'i dahi geçmemektedir. (Örneğin; Artvin'de binde 1, Giresun'da on binde 4, Kütahya'da binde 4,1, Çanakkale'de binde 1,5, Balıkesir'de binde 6,4, İzmir'de binde 6, Trabzon'da on binde 3, Muğla'da binde 4,5, Ordu ve Gümüşhane'de ise on binde 8 seviyesindedir.) Ayrıca maden faaliyetleri sona eren alanların da rehabilitasyon çalışmalarıyla doğaya yeniden kazandırılması kanuni bir zorunluluktur. Asılsız paylaşımlarla oluşturulan algı operasyonları milli ekonomimize değer sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasıdır. Çalışmalar; 'Önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik' ilkesiyle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir" denildi.

        Beşiktaşta polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar kamerada

        Beşiktaşta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!