        Haberler Gündem DMM: Maçlarda İstiklal Marşı uygulaması kaldırıldı iddiaları asılsız

        DMM: Maçlarda İstiklal Marşı uygulaması kaldırıldı iddiaları asılsız

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sanal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı' yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 21:46 Güncelleme:
        DDM'den İstiklal Marşı açıklaması
        DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Maçlardan önce İstiklal Marşı’mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA’nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

