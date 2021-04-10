New Yorklu ünlü rapçi DMX geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Gerçek ismi Earl Simmons olan şarkıcının durumu 1 hafta içerisinde kötüleşti ve bitkisel hayata girdi. Ailesi 50 yaşındaki şarkıcının vefat ettiğini açıkladı.

DMX KİMDİR?

Earl Simmons (d. 18 Aralık 1970),sahne adıyla DMX (ya da Dog Man X ve Dark Man X),Amerikalı hip hop müzik sanatçısı.Dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.

1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı.

DİSKOGRAFİSİ

1998: It's Dark and Hell Is Hot

1998: Flesh of My Flesh, Blood of My Blood

1999: ...And Then There Was X

2001: The Great Depression

2003: Grand Champ

2006: Year of the Dog... Again

2012: Undisputed