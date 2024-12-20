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        Doçente 'bıçak parası' tutuklaması!

        Diyarbakır'da hasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Doç. Dr. M.T.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:56
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        Doçente 'bıçak parası' tutuklaması!
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        Diyarbakır'da hasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. M.T.K., 'İrtikap' suçundan tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Dicle Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. M.T.K.'nin hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği iddia edildi. Polis, şikayet sonrası harekete geçildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta doçent doktor gözaltına aldı. Doçent doktor, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'İrtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "TUTUKLANDIKTAN SONRA BİLGİMİZ OLDU"

        Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da olaya ilişkin, "Bizim yürüttüğümüz bir soruşturma değil. Bu emniyetin yürüttüğü bir soruşturma olduğu için tutuklandıktan sonra bilgimiz oldu. 'İrtikap' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Konunun içeriğiyle ilgili bilgimiz yok. Bize gelen bir şikayet yok. Çarşamba günü sabah saatlerinde evinden gözaltına alındıktan sonra dün emniyet bizden T. beyin bilgilerini istedi. Tutuklandıktan sonra haberimiz oldu. Bundan sonra inşallah böyle şeyleri yaşamayız" dedi.

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